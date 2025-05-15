Шуфричу суд продовжив термін дії запобіжного заходу

Нестор Шуфрич, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n206329-shufrychu-sud-prodovjyv-termin-diyi-zapobijnogo-zahodu.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва до 13 липня включно продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Відповідне рішення суду було ухвалене сьогодні, 15 травня. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на адвоката нардепа Віктора Карпенка.

За словами адвоката, суд зобов’язав СІЗО забезпечити Шуфричу лікування у медичному закладі. Карпенко пояснив що мова йде про те, що Шуфрича доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати на стаціонар він не буде.

Зазначається, що суд розглядав продовження запобіжного заходу учора, 14 травня, проте не зміг визначитись із його заміною або продовженням:

сам Шуфрич перед початком засідання заявляв, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало дев’ять місяців, доведеться починати заново, адже головуючого суддю замінили. Нардеп вважає це «затягуванням» процесу;

зі свого боку колегія суддів зазначила, що головуючого суддю замінили, оскільки попередній до 17 травня перебуває у службовому відрядженні у Польщі;

на цьому тлі один з адвокатів Шуфрича попросив суд перенести засідання, адже він не бачить підстав для заміни головуючого судді, й, мовляв, його повернення з відрядження можна «просто дочекатись».

Джерело: «Суспільне»