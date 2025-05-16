Дональд Трамп зробив заяву про майбутню зустріч з володимиром путіним. Фото:

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Президент США Дональд Трамп не поїде на переговори до Стамбула, а повертається до Штатів.

Перед поверненням до Вашингтона після візитів по країнах Перської затоки він заявив, що зустрінеться з російським президентом володимиром путіним, щойно можливо буде організувати зустріч. Також він прокоментував майбутні російсько-українські переговори у Стамбулі. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву Трампа.

Побачимо, що буде з росією та Україною. А тепер час повертатися додому… Я зустрінуся з путіним, як тільки ми зможемо це організувати. Ми збираємося це зробити. Ми повинні це зробити, — сказав Трамп.

Також американський лідер наголосив, що «світ стане набагато безпечнішим протягом двох-трьох тижнів». Крім того, він додав, що Сполучені Штати «дивляться на Газу» та хочуть подбати про тих, хто там голодує.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі о 10.45 повинна була відбутися тристороння зустріч Туреччина — США — Україна. А вже о 12.30 розпочнуться переговори за участю Туреччини, України та російської федерації.

Джерело: Reuters