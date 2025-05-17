Росіяни поранили цивільних в Оріхові та Херсоні. Фото:

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Армія росії завдала удару по місту Оріхів в Запорізькій області.

У суботу, 17 травня, внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє жінок 52 та 72 років. Лікарі діагностували у них контузії та вибухово-осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Крім того, сьогодні на Запоріжжі через російську атаку у прифронтових населених пунктах було знеструмлено майже 3 тис. абонентів.

Таким чином, внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тис. абонентів, половина — протягом довгого часу.

Також сьогодні внаслідок російських атак є поранені у Херсоні. Як повідомили у міській військовій адміністрації, до медиків за допомогою звернувся 54-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл і отримав мінно-вибухову травму та рану лівої ноги. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

А 57-річний місцевий мешканець отримав мінно-вибухову травма та інфаркт мозку внаслідок скиду вибухового пристрою з БпЛА у Дніпровському районі. Потерпілого госпіталізували до неврологічного відділення у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 17 травня армія рф завдала удару по пасажирському автобусу біля Білопілля на Сумщині. Автобус виконував евакуаційний рейс, перевозивши цивільних із прифронтової зони. Загинули дев’ятеро осіб. Ще семеро постраждалих внаслідок російського удару перебувають в лікарнях з опіками, переломами та контузіями.