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Зеленський назвав "хорошою" зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі
Зеленський назвав «хорошою» зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Риміhttps://racurs.ua/ua/n206402-zelenskyy-nazvav-horoshou-zustrich-iz-viceprezydentom-ssha-djey-di-vensom-i-derjsekretarem-marko.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський назвав «хорошою» зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі після інтронізації Папи Римького Лева XIV.
Президент розповів, що на зустрічі обговорили перемовини в Стамбулі та «готовність України до справжньої дипломатії».
Також торкнулися питання необхідності санкцій проти росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Тиск на росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну, — зазначив президент.
Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Зеленський сказав американцям, що тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.
І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів, — ы деться в повыдомленны Офысу президента.