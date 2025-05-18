Зеленський назвав "хорошою" зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі

https://racurs.ua/ua/n206402-zelenskyy-nazvav-horoshou-zustrich-iz-viceprezydentom-ssha-djey-di-vensom-i-derjsekretarem-marko.html

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Президент України Володимир Зеленський назвав «хорошою» зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі після інтронізації Папи Римького Лева XIV. Президент розповів, що на зустрічі обговорили перемовини в Стамбулі та «готовність України до справжньої дипломатії». Також торкнулися питання необхідності санкцій проти росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими. Тиск на росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну, — зазначив президент.

Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Зеленський сказав американцям, що тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.