рф атакувала Україну 112-ма дронами. Фото:

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Україна вночі відбила масовану атаку російських безпілотників.

У ніч на 19 травня країна-агресор атакувала 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони ворог запускав з російський напрямків — Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел та Міллерово. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Командування заявило, що захисники знешкодили 76 ворожих БпЛА. ППО збила 41 дрон, а 35 були локаційно втрачені та подавлені радіоелектронною боротьбою.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що росіяни застосували для обстрілу регіону 14 БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки за минулу добу у Куп’янському районі було пошкоджено 30 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства, трактор та три вантажні автомобілі. А вЧугуївському районі ворожі атаки прризвели до пошкодженя приватного будинку, сільськогосподарського підприємства, чотирьох комбайнів, трактора, автобуса й двох автомобілів.

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що сили ППО й мобільні вогневі групи знищили в регіоні вісім російських БпЛА. На щастя, ніхто не постраждав. А населення не інформувало про пошкодження майна.

Нагадаємо, вночі 19 травня російські ударні БпЛА типу «Шахед» пошкоджили інфраструктуру підприємства у Сумській області — у Шосткинській громаді влучили шість ворожих дронів. Двоє людей постраждали, їх довелося госпіталізувати.