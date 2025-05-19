СБУ знищила російську РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. Фото:

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Служба безпеки України завдала втрат російським окупантам в Чорному морі.

Днями співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Внаслідок цього було знищене російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах. Про це 19 травня повідомив прес-центр СБ України.

Спочатку одну із вишок уразив БпЛА із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Було знищено РЛС «Нева», яку росіяни використовували для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

Служба безпеки України продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання, — зазначили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що використані в межах однієї спецоперації два типи дронів продемонстрували ефективність парної роботи. І нагадали, що за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів.

Нагадаємо, 16 травня дрони Служби безпеки України вразили склади боєприпасів 126 бригади берегової оборони рф біля Перевального в Криму.