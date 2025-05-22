ЗМІ заявили про злам камер на кордоні України та країн Європи. Фото:

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Ракурс

Хакери російського ГРУ зламали камери відеоспостереження на кордоні України та країн Європи.

Російська військова розвідка зламала близько 10 тис. камер відеоспостереження на прикордонних переходах і залізничних станціях в Україні, Румунії, Польщі, Угорщині та Словаччині. Це було зроблено для того, щоб стежити за поставками допомоги Україні. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на британські спецслужби та їхніх партнерів.

Зазначається, що російські хакери розсилали фішингові листи, а також викрадали паролі для доступу. Атака на камер велася з 2022 року. Крім того, ворог намагався отримати конфіденційну інформацію про логістику, зокрема, розклад поїздів.

Державна прикордонна служба України вже відреагувала на публікації західних ЗМІ. Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Суспільному» заявив, що відомство не зафіксувало зламу своїх систем. Це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов’язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн, — зазначив Демченко.

Нагадаємо, хакери ГУР спільно з ЗСУ атакували інфраструктуру компанії «Газстройпром», яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України. Також удару хакерів зазнали ще 22 підприємства, які надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури країни-агресора.

Джерела: The Guardian, «Суспільне»