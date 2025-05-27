Рашисти завдали авіаудару по Сумщині — поранено родину

Росіяни продовжують атакували Сумщину, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n206616-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-sumschyni-poraneno-rodynu.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 травня, близько 11.20 завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Охтирської громади на Сумщині.

За попередніми даними, ворог скинув керовану авіаційну бомбу. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі, — розповіли в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За минулу добу — з ранку 26 травня по ранок 27 травня — росіяни здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Зазначається, що ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. Зокрема, рашистами було здійснено:

майже 20 ударів КАБами;

майже 40 ударів РСЗВ;

понад 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Через російський ракетний удар минулої доби у Миколаївській громаді загинула місцева мешканка 1958 року народження, пораненого двох цивільних осіб 1951 та 1980 років народження.

Крім того, пізно ввечері 26 травня удар дрона спричинив пожежу у житловому будинку на території Білопільської громади. Рятувальники розпочали гасіння пожежі, проте ворог завдав повторного удару по місцю, де працювали вогнеборці. Людей у палаючій оселі не було, повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.