Зарплати чиновників в Україні знову зросли. Фото:

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Заробітна плата українських чиновників зросла на 16,2% з початку 2025 року.

У квітні середня зарплата в центральних державних органах склала 57,3 тис. грн проти показника у 49,3 тис. грн станом на січень. А загальна кількість працівників центральних держорганів склала 21 тис. 995 осіб. Про це 28 травня повідомили в Міністерстві фінансів.

Зазначається, що найвищу зарплатню виплачують працівникам Рахункової палати — 117,5 тис. грн у середньому. На другому місці — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У цьому відомстві середня зарплата становить 101,99 тис. грн.

У трійці держорганів з найвищою зарплатою опинилося Національне агентство з питань запобігання корупції. Його працівники середньому заробляють 86,16 тис. грн щомісяця.

Щодо найнижчих зарплат, то їх отримують працівники таких органів:

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру — 37,01 тис. грн;

Державне агентство лісових ресурсів — 36,94 тис. грн;

Національна соціальна сервісна служба — 36,85 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками — 36,55 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення — 32,14 тис. грн.

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Наразі згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року залишається на рівні 8 тис. грн.