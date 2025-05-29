Російські окупанти вночі атакували Україну 90 безпілотниками. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія знову атакувала Україну великою кількістю безпілотників.

У ніч на 29 травня окупанти запустили з Міллерово, Орла й Курська 90-ма ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. Особливістю цього нападу було те, що були атаковані об'єкти на прифронтових територіях. Про це Повітряні сили Збройних сил України 29 травня повідомили у Telegram.

До відбиття нападу залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Вдалося знешкодити 56 ворожих БпЛА на сході та півночі країни. Збито було 10 ворожих безпілотників, а 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Як поінформував голова Сумської ОВА Олег Григоров, у Білопільській громаді внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Через російську атаку були зруйновані житлові будинки.

А у Річківськів громаді внаслідок влучання безпілотника згорів приватний будинок. Також через ворожі дрони постраждала Недригайлівська громада, там ворог поцілив по території фермерського господарства — горіли склади з сільськогосподарською технікою.

Нагадаємо, вранці 29 травня російські окупанти скинули щонайменше п’ять керованих авіаційних бомб на село Верхня Терса. Було влучання у приватну забудову, загинула одна людина, а ще одна дістала поранення. Під завалами ще можуть бути люди.