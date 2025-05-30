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Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати Херсон, фото: «Лівий берег»

У Херсоні двоє людей стали жертвами російського артилерійського обстрілу — прокуратура

30 тра 2025, 14:17
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Російські загарбники сьогодні, 30 травня, близько 09:00 російські військові атакували Херсон з артилерійської зброї.

Внаслідок вибухів снарядів загинули чоловік та жінка, які в момент удару перебували на вулиці, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, росіяни о 09.30 окупанти спрямували безпілотник на одну з вулиць селища Новорайськ. Там поранень різного ступеня отримали троє людей, які також перебували на вулиці. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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