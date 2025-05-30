ГУР знищило новітній російський реактивний дрон. Скріншот з відео

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Ракурс

Новітній російський безпілотник знищили українські розвідники.

У четвер, 29 травня, під час відбиття нічної атаки ворожих БпЛА в Одеській області українські захисники застосували мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73. Ця система була розроблена фахівцями ГУР за підтримки іноземних партнерів. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 30 травня повідомило у Facebook.

Бійці Сил оборони успішно вдарили по російській цілі після того, як її побачили на радарах. Внаслідок ураження впав у Чорне море новітній реактивний безпілотник росіян. Ймовірно, це був БпЛА «Дань-М».

У ГУР додали, що навчання операторів нової системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.

Нагадаємо, у травні українська воєнна розвідка вперше офіційно показала використання зенітної ракети 5В28 від ЗРК С-200. Також ракетою в 2024 році були збиті російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який 19 квітня був збитий на абсолютно рекордній дальності у 308 км.