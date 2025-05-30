У росії суд заборонив порівнювати путіна з Гітлером. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206697-putler-kaput-u-rosiyi-sud-zaboronyv-porivnuvaty-putina-z-gitlerom.html

Ракурс

Російського диктатора володимира путіна заборонили порівнювати з Адольфом Гітлером.

Суд у російському Омську визнав забороненими в росії 12 сторінок на сайтах, де розміщені зображення, які порівнюють главу путіна з очільником нацистської Німеччини Гітлером. Під заборону потрапила й фраза «Путлер капут». Крім того, в рф заборонені фотографії, на яких путіну додали вуса й зачіску, як у Гітлера. Суд також заборонив зображення, що містять написи «Путлер капут». Про це повідомило російське видання «Верстка».

Зазначається, що російська Феміда заборонила фотографію блогера Іллі Варламова, на якій зображена жінка, яка тримає плакат із надписом «Путлер, випий отрути, поки не пригостили свинцем». Також суд заборонив сторінку на сайті «Стихи.ру», де розміщено зображення з путіним, що приставляє до голови револьвер, і написом «Як урятувати росію від ганьби».

За інформацією ЗМІ, заборонити ці меми вимагала омська прокуратура, бо ці світлини «негативно позначаються на інтересах суспільства й держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності».

Нагадаємо, 9 травня Естонія вивісила на кордоні з росією плакат з російським диктатором володимиром путіним, якого порівняли з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. На плакаті містився напис: «путлер — воєнний злочинець».

Джерело: «Верстка»