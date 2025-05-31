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Трамп поки не знає, чи підтримає законопроєкт про введення нових санкцій США проти росії

Трамп відповів, чи підтримає законопроєкт про введення нових санкцій США проти росії

31 тра 2025, 15:59
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Трамп поки не знає, чи підтримає законопроєкт про введення нових санкцій США проти росії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь минулого місяця подали законопроєкт про санкції проти Росії. Він пропонує ввести 500% тарифи на товари, які імпортуються з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси.

Я не знаю. Я повинен його побачити. Ми розглянемо це, — сказав Трамп журналістам.

Напередодні Ліндсі Грем після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що наступного тижня Сенат США може почати розгляд законопроєкту про санкції. Спершу його мають схвалити Сенат і Палата представників США, а потім підписати президент.

Санкції проти росії Сенат США може почати розглядати вже наступного тижня, заявив 30 травня сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що рух законопроєкту про санкції не пов’язаний з реакцією чи діями Путіна. Водночас він сподівається, що для нього це буде сигналом. Грем додав, що не вірить у зацікавленість РФ у мирі.

Сенатор Річард Блюменталь розповів, що також йдеться про мита у 500% для всіх, хто купує російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Китаю та Індії.

Сенатори приїхали до Києва, де зустрілиcя з Володимиром Зеленським, керівником ОП Андрієм Єрмаком та його заступниками.

І я вдячний за ініціативу — двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили цей та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом, — написав Зеленський.

Джерело: Ракурс


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