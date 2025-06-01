Рашисти встановили антирекорд за кількістю засобів повітряного нападу

https://racurs.ua/ua/n206739-rashysty-vstanovyly-antyrekord-za-kilkistu-zasobiv-povitryanogo-napadu.html

Ракурс

У ніч на 1 червня (із 19.30 31 травня) противник атакував 479-ма засобами повітряного нападу.

З них:

472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.;

трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. — рф;

чотирма крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.