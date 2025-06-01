Наслідки російської атаки по Херсону, фото: ДСНС

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Російські загарбники здійснили комбіновану атаку дронами та артилерією по одному з районів Херсону.

Внаслідок влучання загорілися нежитлова будівля та двоповерховий житловий будинок. Про це сьогодні, 1 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на два сусідні будинки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє - постраждали, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Херсонської МВА повідомляє, що близько 11.00 ворог завдав комбінованого удару по Дніпровському району. Внаслідок цього обстрілу:

травми, несумісні з життям, отримала літня херсонка. Жінка була у магазині на момент атаки з боку російських терористів.

постраждала 64-річна жінка. У потерпілої вибухова та закрита черепно-мозкова травма, контузія і уламкове поранення голови. У стані середньої тяжкості її доставлено до лікарні;

до лікарні звернувся 27-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма.

Також близько 13.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район. Чоловік 1972 року народження отримав травми, несумісні з життям.

Крім того, поліцейські доставили до лікарні двох херсонців, які постраждали орієнтовно о 12.50 від скиду ворожого безпілотника у Дніпровському районі. У 50-річного чоловіка та 52-річної жінки мінно-вибухові травми. У чоловіка також уламкове поранення тулуба, а у жінки — ноги. Потерпілих шпиталізовано.