Скільки дронів використали в ході спецоперації «Павутина», розповів Зеленський

Володимир Зеленський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n206751-skilky-droniv-vykorystaly-v-hodi-specoperaciyi-pavutyna-rozpoviv-zelenskyy.html

Ракурс

В операції СБУ «Павутина», в ході якої були атаковані аеродроми зі стратегічною авіацією рф, було використано загалом 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала.

Про це сьогодні, 1 червня, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді голови СБУ Василя Малюка.

За словами Зеленського, від початку планування до ефективної реалізації спецоперації пройшло «рік, шість місяців і дев’ять днів».

Діяли наші люди на території різних російських регіонів — у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав, — зазначив він.

Також Зеленський повідомив, що «офіс» операції розташовувався безпосередньо поруч з управлінням фсб рф в одній з областей.

У російських соцмережах вже з’явилися здогадки, про місце розташування цього «офісу». Так, за формою вікон та іншими особливостями приміщення, показаного на знімках підготовки спецоперації, які раніше розповсюдили ЗМІ, припускають, що йдеться про склад у Челябінську, оголошення про здачу якого в оренду є в інтернеті.