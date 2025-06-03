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Нардепка від «Слуги народу» Анна Колісник, яка хотіла «звалювати» з України, подала заяву про складання мандату
«Слуг» у Раді меншає: склала мандат нардепка, яка хотіла «звалювати» з Україниhttps://racurs.ua/ua/n206786-slug-u-radi-menshaie-sklala-mandat-nardepka-yaka-hotila-zvaluvaty-z-ukrayiny.htmlРакурс
Нардепка від «Слуги народу» Анна Колісник, яка хотіла «звалювати» з України, подала заяву про складання мандату.
У 2019 році Колісник обрали народною депутаткою від партії «Слуга народу». Вона є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
У 2022 році їй повідомили про підозру через недостовірне декларування на 4,4 мільйона гривень — вона не внесла до е-декларації за 2020 рік дані про оренду двох квартир у Києві, частки в нежитловому приміщенні в Харкові та автівки.
У березні 2023 року її визнали винною в недостовірному декларуванні й оштрафували, однак звільнили від покарання у звʼязку із закінченням строків давності.
Крім того, у 2021 році журналісти зняли, як у телефонному листуванні під час позачергового засідання парламенту Колісник написала, що «треба звалювати з цієї країни». Потім вона пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.