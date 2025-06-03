Наслідки російського обстрілу Чистоводівки, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206794-rosiyany-vdaryly-z-rszv-po-selu-na-harkivschyni-dvoie-zagyblyh-foto.html

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Російські загарбники завдали ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених різного ступеня тяжкості. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської ОВА.