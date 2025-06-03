Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Чистоводівки, фото: ДСНС

Росіяни вдарили з РСЗВ по селу на Харківщині — двоє загиблих (ФОТО)

3 чер 2025, 16:44
999

Російські загарбники завдали ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених різного ступеня тяжкості. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь. До ліквідації наслідків залучені 3 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Чистоводівки, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Чистоводівки, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів