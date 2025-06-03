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Наслідки російського обстрілу Чистоводівки, фото: ДСНС
Росіяни вдарили з РСЗВ по селу на Харківщині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206794-rosiyany-vdaryly-z-rszv-po-selu-na-harkivschyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області.
Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених різного ступеня тяжкості. Про це сьогодні, 3 червня, повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської ОВА.
Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь. До ліквідації наслідків залучені 3 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС, — розповіли у ДСНС.