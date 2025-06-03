Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Сумах, фото: ДСНС

У Сумах завершили рятувальні роботи на місцях російських ударів (ВІДЕО)

3 чер 2025, 20:14
999

Рятувальники завершили роботи на місцях російських ударів у Сумах — надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, ще 28 — поранені (серед них троє дітей). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У пошкоджених оселях тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю в багатоповерхівці. Сапери ДСНС обстежили території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. Весь день психологи та медики ДСНС допомагали та підтримували громадян, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, вранці російські загарбники обстріляли Суми з РСЗВ. Повідомлялося про трьох загиблих, ще одна людина померла у лікарні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів