Наслідки російських ударів по Сумах, фото: ДСНС

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Рятувальники завершили роботи на місцях російських ударів у Сумах — надзвичайники працювали одночасно на семи різних локаціях.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, ще 28 — поранені (серед них троє дітей). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У пошкоджених оселях тимчасово відновлювали вибиті вікна та покрівлю в багатоповерхівці. Сапери ДСНС обстежили території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. Весь день психологи та медики ДСНС допомагали та підтримували громадян, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, вранці російські загарбники обстріляли Суми з РСЗВ. Повідомлялося про трьох загиблих, ще одна людина померла у лікарні.