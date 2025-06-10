Під час атаки на Київ рф використовувала «шахеди» зі шрапнеллю, на Чернігівщині вони розкидали додаткову вибухівку

Під час атаки на Київ 10 червня рф використовувала "шахеди" зі шрапнеллю

https://racurs.ua/ua/n206972-pid-chas-ataky-na-kyyiv-rf-vykorystovuvala-shahedy-zi-shrapnellu-na-chernigivschyni-vony.html

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Під час атаки на Київ 10 червня рф використовувала «шахеди» зі шрапнеллю.

Бойова частина як ракети, так і «шахеда» може мати різне оснащення. Може бути термобаричний або осколково-фугасний боєприпас, а також шрапнель. Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані й не лише техніку, автомобілі, але й людей, — сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що під час повітряних атак з застосуванням дронів зі шрапнеллю категорично не можна перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що «з такою бойовою частиною розльоту ці елементи становлять смертельну загрозу для життя громадян».

Про такі «шахеди» в Офісі президента повідомляли ще в січні 2025 року.

росія використовує «шахеди» зі шрапнеллю та збільшеною до 90 кг бойовою частиною, так окупанти намагаються збільшити кількість жертв серед цивільних, повідомляв тоді очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Шахеди» розкидали вибухонебезпечні боєприпаси під час атаки рф на Чернігівщині, повідомили 10 червня у Нацполіції.

Наголошується, що вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни.

Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети, — йдеться у повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35−40 см.

Обов’язково попередьте близьких та у разі виявлення таких боєприпасів — негайно викликайте екстрені служби, додали поліціянти.