Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дрони уразили військові об’єкти окупантів у Криму. Фото:

Дрони уразили військові об'єкти окупантів у Криму — партизани

13 чер 2025, 15:51
999

Військові об'єкти армії рф в окупованому Криму були атаковані минулої ночі.

Про об'єктах російських загарбників у Сімферопольському районі були зафіксовані точні прильоти. Через недбалість ворожого командування було пошкоджено цінну техніку — ймовірно, зенітно-ракетний комплекс. Також є втрати серед особового складу, але точну кількість 200-х і 300-х росіян наразі важко встановити. Про це рух опору «АТЕШ» 13 червня повідомив у Telegram.

Як завжди, росіяни намагаються замовчати наслідки, але правда вийде назовні — незабаром все стане відомо, — наголосили партизани.

Також представники руху опору закликали мешканців анексованого півострова передавати інформацію про російських військових.

Нагадаємо, у травні партизани успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області росії. Представники руху опору підпалили об'єкт, що знаходився на залізничному полотні, в околицях Ясногорська, що веде в напрямку Курської області, де було зосереджене угруповання російських загарбників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів