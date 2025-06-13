Штурмовик окупантів збив свій же Су-25 на Донбасі. Фото:

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Ракурс

Російська армія втратила на Донбасі штурмовик Су-25.

У п’ятницю, 13 червня, мережі почала поширюватися інформація про те, що окупанти втратили ще один свій літак. Однак Генеральний штаб ЗСУ не інформував про збиття ворожої повітряної цілі. Виявилося, що збили літак самі ж росіяни. Відповідне відео в мережі опублікували так звані російські військори.

На кадрах видно, що під окупованим Соледаром Су-25 був уражений внаслідок «дружнього вогню» з іншого штурмовика.

Російський пропагандист Fighterbomber у Telegram поінформував, що пілот вижив, але отримав травми.

Льотчик у госпіталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто в цій аварії винен, розбереться комісія, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Су-25 — це радянський штурмовик, створений для підтримки наземних військ безпосередньо на полі бою. У військах його називають «літаючим танком», бо його броньована кабіна захищає пілота від обстрілів із землі. Цей штурмовик озброєний некерованими та керованими авіабомбами, ракетами класу «повітря-земля» та гарматою калібром 30-мм.

У російсько-українській війні Су-25 є основним штурмовиком окупантів на фронті.

Нагадаємо, у травні українські військові показали, як на одній із ділянок фронту боєць ЗСУ зумів збити російський Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Раніше цей військовослужбовець 58-ї бригади з позивним Таліб «приземлив» чотири літаки ворога й два ударні БпЛА типу «Шахед».