Повернення тіл загиблих захисників. Фото: СБУ

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Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізницею.

Сьогодні Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом. Це дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих українських захисників до установ у різних регіонах. Надалі відбуватиметься подальша ідентифікація тіл та інші заходи. Про це 15 червня повідомила Служба безпеки України.

У спецслужбі наголосили, що в наступних етапах обміну тілами загиблих використовуватимуть автомобільний транспорт. Це передбачено домовленостями, які були досягнуті в Стамбулі.

Зазначається, що в нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів.

Нагадаємо, 15 червня в Україну повернули 1 тис. 200 тіл загиблих в межах чергового етапу репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. Ще 1 тис. 200 тіл росіяни віддали у суботу, 14 червня.