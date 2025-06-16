Росіяни в Сумському прикордонні зазнали відчутних, а місцями катастрофічних втрат, - Машовець

https://racurs.ua/ua/n207125-rosiyany-v-sumskomu-prykordonni-zaznaly-vidchutnyh-a-miscyamy-katastrofichnyh-vtrat-mashovec.html

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Низка мотострілецьких частин та підрозділів угрупування військ «Север» ЗС росії в ході наступу в Сумському прикордонні зазнали відчутних, а місцями катастрофічних втрат.

Про це пише український військовий аналітик Костянтин Машовець.

Насамперед це стосується 30-го мотостреліцького полку зі складу 72-ї мотострілецької дивізії, мотострілецьких батальйонів 200-ї окремої мотострілецької бригади, а також ряду підрозділів 18-ї мсд…

За визнанням самих росіян, в окремих батальйонах цих з'єднань залишилось по 1−2 взводу боєздатної піхоти. По суті, противник вимушений продовжувати активні дії на Сумщині переважно за рахунок частин та з'єднань своїх повітряно-десантних військ та морської піхоти. Чого він, очевидно, не збирався робити, явно передбачаючи перегрупувати їх згодом на інші напрямки, — пише Машовець на своїй сторінці у Фейсбук.

У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок — Північно-Слобожанський, повідомив 16 червня Генштаб.

Крім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.