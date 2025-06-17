Руйнування в Одесі. Фото: ДСНС, ОВА

https://racurs.ua/ua/n207132-rosiyski-shahedy-atakuvaly-odesu-13-osib-postrajdaly-foto.html

Ракурс

Російська армія вранці 17 червня масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

В місті активно працювала протиповітряна оборона. Однак попри це, в обласному центрі є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наразі відомо про 13 постраждалих. Їх кількість може збільшитися, бо під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки по місту. Виникли пожежі.

Нагадаємо, країна-агресор росія у ніч на 17 червня здійснила масовану атаку на Київ. Окупанти атакували столицю дронами-камікадзе типу «Шахед» та ракетами різних типів. Під обстрілами перебували житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Наразі відомо про 14 загиблих та 44 постраждалих. Серед жертв — громадянин США.