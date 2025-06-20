Армія оборони Ізраїлю вдарила по ядерному дослідницькому центру. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю вдарила по ядерному дослідницькому центру в Тегерані.

Крім того, минулої ночі були уражені десятки військових цілей в районі іранської столиці. Зокрема, було знищено три пускові установки балістичних ракет, які були підготовлені, щоб атакувати Ізраїль. Внаслідок удару ізраїльські військові знищили пускові установки балістичних ракет з запалом. Про це ЦАХАЛ повідомив у Telegram.

Зазначається, що під удар потрапив іранський військовий командир, який діяв на місці запуску ракет в Ірані.

Натомість, як пише CNN, Іран у відповідь 20 червня завдав ракетного удару по Iзраїлю. Зафіксовані влучання поблизу технологiчного парку Беер-Шеві. Зокрема, внаслідок обстрілу постраждало скління будівлі Microsoft та навколишні житлові будинки. Також після вибуху загорілося щонайменше шість автомобілів.

Ізраїльські військові заявили, що перехопили іранську ракету, а до руйнувань призвело падіння уламків.

Нагадаємо, 19 червня в МАГАТЕ підтвердили, що в Ірані постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі (колишній Арак). Завод перебував на стадії будівництва. він не працював і не містив ядерних матеріалів, тому радіологічних наслідків не було.

Джерело: CNN