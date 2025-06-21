Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Фото:

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Ракурс

Президента США Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру 2026 року.

Уряд Пакистану вирішив номінувати американського лідера на цю премію «на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства» під час травневої ескалації між Індією та Пакистаном. Про це пакистанський уряд повідомив у соціальній мережі Х.

Президент Трамп продемонстрував велику стратегічну далекоглядність і видатні державницькі здібності шляхом активної дипломатичної взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, — зазначив він.

Напередодні президент Сполучених Штатів кілька разів поскаржився, що ніколи не отримає Нобелівську премію миру бо її нібито вручають лише лібералам. І заявив, що мав би її отримати вже чотири-п'ять разів за «припинення війни між Індією та Пакистаном, між Сербією і Косовим, за підтримку миру між Єгиптом та Ефіопією, за виконання Авраамських угод на Близькому Сході» чи за його дії стосовно «росії/України та Ізраїлю/Ірану».

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню після переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки.