США зупинили постачання для України ракет для ППО та інших боєприпасів

США зупинили постачання для України ракет для ППО. Фото:

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США призупинили постачання для України ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів.

Причиною стали побоювання щодо скорочення запасів озброєнь у Сполучених Штатах. Керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі здійснив перегляд запасів боєприпасів Міноборони США. Перевірка викликала занепокоєння щодо скорочення загальної кількості артилерійських снарядів, протиповітряних ракет і високоточної зброї. Про це повідомило Рolitico з посиланням на джерела, що обізнані з питанням.

WP пише, що допомогу, яку виділили ще за президентства США Джо Байдена, вирішили призупинити на початку червня, але рішення набуває чинності лише зараз.

Зазначається, що відкликають ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші боєприпаси, які ЗСУ запускають з винищувачів F-16 та дронів.

За даними видання, на паузі передача:

десятків ракет-перехоплювачів Patriot;

тисяч осколково-фугасних снарядів для гаубиць калібру 155-мм;

понад 100 ракет Hellfire.

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили зупинку поставок деякої зброї Україні.

Рішення ухвалили, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу. Потужність Збройних сил США залишається беззаперечною — просто спитайте Іран, — заявила заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, у червні конгрес Сполучених Штатів Америки заблокував 300 млн дол. на оборону України. А раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявляв, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році

Джерело: Politico