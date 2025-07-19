ППО уночі збила сім балістичних ракет росіян

https://racurs.ua/ua/n207909-ppo-unochi-zbyla-sim-balistychnyh-raket-rosiyan.html

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Повітряні сили повідомили, що у ніч на 19 липня противник атакував 379 засобами повітряного нападу, з них вдалося збити 208, ще 136 названі локаційно втраченими.

Зокрема, рф атакувала 344 безпілотниками, 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 8 крилатими ракетами Іскандер-К, 15 крилатими ракетами Х-101

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих — на семи локаціях.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

сім балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

сім крилатих ракет «Іскандер-К»;

дев’ять крилатих ракет Х-101.

Крім того, сім крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.