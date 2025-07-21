Модель та Miss Ukraine International-2018 повідомила, що її квартира була повністю знищена внаслідок російської атаки на Київ

Модель та переможниця конкурсу Miss Ukraine International-2018, а також дружина нардепа Андрія Жупанина Богдана Жупанина повідомила, що її квартира була повністю знищена внаслідок російської атаки на Київ.

Дівчина знаходиться на 9 місяці вагітності.

Не думала, що на 9 місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири — тієї самої, яка сьогодні зʼявилася в усіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що після повітряної тривоги пішла в укриття. Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір — шанс, що туди щось влучить, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився. Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя.

Будь ласка, не випробовуйте долю. Спускайтеся в укриття. Це може врятувати і вас.

А ми тепер починаємо новий період. Житимемо з чоловіком, мамою та трьома тваринами, і чекатимемо на нашу малечу, яка має зʼявитися вже за 2−3 тижні. Надто багато вони у мене забрали. Але в мене ще багато дуже цінного, що я спробую вберегти що є сили.