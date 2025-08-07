Білий дім назвав умову зустрічі Трампа з путіним. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208354-bilyy-dim-nazvav-umovu-zustrichi-trampa-z-putinym-nyp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч із главою рф володимиром путіним, однак є умова.

Зустріч російського та американського лідерів відбудеться, якщо путін погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це виданню New York Post сказав посадовець Білого дому на умовах анонімності.

путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася, — заявив посадовець.

Він додав, що місце ймовірної зустрічі наразі неузгоджене.

Нагадаємо, 7 серпня глава країни-агресора рф володимир путін заявив, що не проти зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, але для цього, мовляв, мають скластися «відповідні умови». А для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом путін назвав Об'єднані Арабські Емірати можливим місцем для цього.

Напередодні російський президент після зустрічі з спецпредставником США Стівом Віткоффом запропонував провести зустріч із Трампом. Натомість глава Білого дому не лише підтримав цю ініціативу, але й запропонував провести тристоронні переговори з участю путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що подібна зустріч залежатиме від конкретного прогресу в напрямку досягнення миру в Україні.

Джерело: New York Post