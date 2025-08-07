Ракурсhttps://racurs.ua/
Білий дім назвав умову зустрічі Трампа з путіним. Фото:
Білий дім назвав умову зустрічі Трампа з путіним — NYPhttps://racurs.ua/ua/n208354-bilyy-dim-nazvav-umovu-zustrichi-trampa-z-putinym-nyp.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч із главою рф володимиром путіним, однак є умова.
Зустріч російського та американського лідерів відбудеться, якщо путін погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це виданню New York Post сказав посадовець Білого дому на умовах анонімності.
путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася, — заявив посадовець.
Він додав, що місце ймовірної зустрічі наразі неузгоджене.
Нагадаємо, 7 серпня глава країни-агресора рф володимир путін заявив, що не проти зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, але для цього, мовляв, мають скластися «відповідні умови». А для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом путін назвав Об'єднані Арабські Емірати можливим місцем для цього.
Напередодні російський президент після зустрічі з спецпредставником США Стівом Віткоффом запропонував провести зустріч із Трампом. Натомість глава Білого дому не лише підтримав цю ініціативу, але й запропонував провести тристоронні переговори з участю путіна та українського президента Володимира Зеленського.
Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що подібна зустріч залежатиме від конкретного прогресу в напрямку досягнення миру в Україні.
Джерело: New York Post