Ракурс
На півдні України знищили дві морські міни

ВМС знищили дві морські міни на півдні України

22 сер 2025, 21:45
На півдні України сьогодні, 22 серпня, підрозділ Військово-морських сил ЗСУ знищив дві морські міни.

Про це повідомляє прес-служба ВМС.

Небезпечні знахідки знищено шляхом контрольованого підриву, — розповіли у ВМС.

У ВМС наголошують, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки:

Не ігноруйте обмеження воєнного сану, бережіть себе, тримайтесь подалі від небезпечних зон та об'єктів. У випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.

Джерело: Ракурс


