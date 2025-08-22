ВМС знищили дві морські міни на півдні України

Ракурсhttps://racurs.ua/
На півдні України знищили дві морські міни
На півдні України сьогодні, 22 серпня, підрозділ Військово-морських сил ЗСУ знищив дві морські міни.
Про це повідомляє прес-служба ВМС.
Небезпечні знахідки знищено шляхом контрольованого підриву, — розповіли у ВМС.
У ВМС наголошують, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки:
Не ігноруйте обмеження воєнного сану, бережіть себе, тримайтесь подалі від небезпечних зон та об'єктів. У випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.
