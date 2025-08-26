Кіт Келлог у Києві, фото: Андрій Єрмак

Спецпосланцю президента США Дональда Трампа Кіту Келлогу під час його нещодавнього візиту до Києва американське посольство надало додаткову охорону.

Причиною цього стала популярність Келлога серед киян, повідомляє видання The New York Post з посиланням на інформоване джерело.

Спеціальний посланець президента … настільки популярний серед місцевих жителів, що посольство США було змушене залучити додаткову охорону, щоб захистити його від натовпу шанувальників під час поїздки, — зазначає видання.

Популярність Келлога, зокрема, пов’язана з тим, що у його присутності Кремль не наважується атакувати Київ. Протягом трьох днів, що він провів у місті, сирени повітряної тривоги в Києві майже не звучали, незважаючи на продовження жорстоких російських ударів в інших частинах України.

Це був третій візит Келлога до Києва, де він зустрівся з вищим керівництвом країни, щоб обговорити останні кроки Вашингтона на шляху до миру.

За словами американського чиновника, який супроводжував Келлога під час його останньої поїздки до Києва, той «був абсолютно оточений звичайними українськими громадянами та солдатами, які підтримували його зусилля в допомозі Трампу знайти спосіб припинити російську агресію проти країни».

У своїй ролі спеціального представника Кіт Келлог займає унікальну позицію як лояльний прихильник Трампа з 2015 року, користується авторитетом як серед українських, так і європейських лідерів, і користується довірою солдатів на полі бою як брат по зброї, — зазначило джерело видання. — Це робить Келлога людиною моменту, коли президент (Трамп — ред.) прагне покласти край найбільшій війні з 1945 року.

Зазначається, що важливість Келлога полягає в тому, що він «один з небагатьох людей у Вашингтоні, який не шукає нової роботи».

У поєднанні з його непохитною лояльністю до президента це дає йому можливість говорити гірку правду, коли інші бояться висловитися, — розповіло джерело видання.

Джерело: The New York Post