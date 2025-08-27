Читайте також
Уряд 26 серпня проголосував за постанову щодо виїзду з країни чоловікам віком 18-21 рік, фото: Joe Shlabotnik / Flickr
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі фото урядової постанови про внесення змін до правил перетинання державного кордону, за яку вчора, 26 серпня, проголосував уряд.
Офіційний текст постанови наразі ще не опубліковано.
Гончаренко зазначає, що хоча офіційні особи раніше заявляли, що постанова дозволить вільний виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років включно, текст документа свідчить, що це не так.
Перетинати кордон можуть особи 18−21 років ВКЛЮЧНО. З 22 років ВЖЕ НЕ МОЖНА виїхати, — наголошує нардеп.