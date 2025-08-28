Рашисти вдарили по кораблю ВМС ЗСУ, загинув член екіпажу

Церемонія спуску на воду «Сімферополя», фото: «Вікіпедія»

Росіяни завдали удар по кораблю «Сімферополь"Військово-морських сил ЗСУ.

Один член екіпажу загинув, продовжується пошук кількох військових моряків. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на коментар речника ВМС Дмитра Плетенчука.

Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки, — зазначив він.

За словами Плетенчука, переважна частина екіпажу перебуває в безпеці.

Раніше сьогодні рашисти заявили, що їхній безпілотний катер у гирлі річки Дунай уразив український розвідувальний корабель «Сімферополь», котрий нібито потонув.

«Сімферополь» був спущений на воду у 2019 році, побудований на ПАТ «Кузня на Рибальському». Введений до складу флоту в 2021 році. Його основне завдання — збір розвідувальної інформації завдяки новітній станції радіотехнічної розвідки.

