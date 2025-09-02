Читайте також
800 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n208830-800-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 83 тис. 790 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 2 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 156 танків;
- 23 тис. 233 бойові броньовані машини;
- 32 тис. 301 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 477 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 213 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 55 тис. 446 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 664 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 60 тис. 488 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 952 одиниці спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.