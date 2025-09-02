Російські загарбники за добу втратили 800 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n208830-800-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 83 тис. 790 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 2 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 156 танків;

23 тис. 233 бойові броньовані машини;

32 тис. 301 одиницю артилерійських систем;

1 тис. 477 одиниць РСЗВ;

1 тис. 213 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

341 гелікоптер;

55 тис. 446 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 664 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

60 тис. 488 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 952 одиниці спеціальної техніки.