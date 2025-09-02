Новини
Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 800 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

800 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

2 вер 2025, 08:47
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 83 тис. 790 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 800 осіб. Про це сьогодні, 2 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 156 танків;
  • 23 тис. 233 бойові броньовані машини;
  • 32 тис. 301 одиницю артилерійських систем;
  • 1 тис. 477 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 213 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 55 тис. 446 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 664 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 60 тис. 488 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 952 одиниці спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


