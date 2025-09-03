Рада дозволила конфіскувати 1600 російських вагонів

Верховна Рада дозволила конфіскувати російські вантажні вагони, фото: PICRYL

Верховна Рада ухвалила законопроект № 13442, який затверджує указ президента про примусове вилучення в Україні майна РФ та її резидентів, а саме — 1 тис. 592 вагонів різних видів.

За документ проголосували 263 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці документа зазначається, що вказані вагони були виявлені після початку повномасштабного російського вторгнення правоохоронними та розвідувальними органами в ході здійснення заходів з розшуку активів, пов’язаних з РФ та її резидентами.

Власниками згаданих залізничних вагонів є юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі), — вказано в документі.

З метою недопущення контролю країни-агресора за залізничними вагонами в умовах відсічі збройної агресії російської федерації існує потреба примусового вилучення 1592 різних видів вагонів на користь держави Україна, — наголошується в пояснювальній записці.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що загальна вартість цих вагонів становить орієнтовно 2,2 млрд грн.