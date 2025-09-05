Дональд Трамп заявив, що Європа «фінансує війну» через закупівлі російської нафти. Фото:

Президент США Дональд Трамп вимагає від Європи більшого тиску на Росію й Китай.

У четвер, 4 вересня, американський лідер під час онлайн-зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами заявив, що Європа «фінансує війну» через закупівлі російської нафти. Трамп наголосив, що європейці повинні відмовитися від російських енергоносії і переконати Китай вчинити так само. Про це повідомило Axios із посиланням на чиновників США.

Неназваний посадовець розповів, що країна-агресор отримала 1,1 млрд євро від продажу палива до Європейського Союзу за один рік. Крім того, господар Білого дому закликав лідерів Європи чинити економічний тиск на Китай за фінансування російської воєнної машини.

Президент був привітним, але дуже прямолінійним у своїй вимозі, щоб Європа чинила більший тиск на Росію, — цитує ЗМІ чиновника.

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп видав виконавчий указ, який передбачає запровадження додаткових 25% митних тарифів проти Індії через закупівлю нею російської нафти.

