Рашисти сьогодні, 9 вересня, скинули керовану авіабомбу на людей, які отримували пенсії у селищі Ярова на Донеччині. В результаті понад 20 людей загинули, також є поранені.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй Фейсбук-сторінці прокоментував цей інцидент, зазначивши, що, ймовірно, хтось видав ворогу координати відповідного місця.

Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати, — наголосив Смілянський.

Він зазначив, що начальниця відділення «Укрпошти» Юля отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози життю немає — вона вже в лікарні.