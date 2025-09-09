Наслідки російського авіаудару по Яровій 9 вересня, фото: Національна поліція

Російські загарбники сьогодні, 9 вересня, завдали авіаудару по цивільних, які стояли в черзі за пенсіями біля мобільного пункту «Укрпошти» у центрі селища Ярова Донецької області. Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених.

Національна поліція опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російської атаки.

Зазначається, що для збору доказів воєнного злочину було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл.

Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок (54−79 років) і 9 чоловіків (53−87 років). Серед поранених — 5 чоловіків, віком 50−79 років, і 14 жінок — від 38 до 72 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи, — розповіли у поліції.

Постраждалих доставили до лікарень Словʼянська, Краматорська та Лимана.

Злочин рашистів кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.