Ракурс
Рашисти за добу втратили ще 910 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 910 осіб (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2025, 08:18
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 96 тис. 430 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 184 танки;
  • 23 тис. 274 бойові броньовані машини;
  • 32 тис. 810 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 490 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 59 тис. 719 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 718 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 61 тис. 770 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 965 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


