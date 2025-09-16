Читайте також
Рашисти за добу втратили ще 910 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 96 тис. 430 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 184 танки;
- 23 тис. 274 бойові броньовані машини;
- 32 тис. 810 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 490 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 59 тис. 719 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 718 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 61 тис. 770 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 965 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.