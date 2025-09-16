Рашисти за добу втратили ще 910 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209107-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-910-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 96 тис. 430 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 184 танки;

23 тис. 274 бойові броньовані машини;

32 тис. 810 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 490 одиниць РСЗВ;

1 тис. 217 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

341 гелікоптер;

59 тис. 719 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 718 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

61 тис. 770 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 965 одиниць спеціальної техніки.