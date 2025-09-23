У Вашингтоні чоловік цілився у вертоліт Дональда Трампа лазером. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209253-u-vashyngtoni-cholovik-cilyvsya-u-vertolit-trampa-lazerom-nbc-news.html

Ракурс

У Вашингтоні чоловік світив лазерною указкою на вертоліт із американським президентом Дональдом Трампом на борту.

Увечері у суботу, 20 вересня, співробітник Секретної служби США Дієго Сантьяго звернув увагу на підозрілого чоловіка, який стежив за гелікоптером американського лідера. Джейкоб Семюел Уїнклер направив червоний лазер на президентський борт. Про це повідомило NBC News з посиланням на матеріали судової справи.

Агент затримав зловмисника й одягнув на нього кайданки. У ході обшуку у нього знайшли ніж. Лазерну указку вилучили.

Затриманого вже допитали. Той заявив, що направив вказівку на гелікоптер президента, бо не знав, що цього робити не можна.

У матеріалах судової справи вказується, що дії зловмисника «представляли ризик раптової втрати зору пілота та його дезорієнтації». Це могло б завершитися авіакатастрофою. Тепер Джейкобу Семюелю Вінклеру загрожує до п’яти років в’язниці та штраф у 250 тис. дол.

Нагадаємо, 13 липня 2024 року 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки на передвиборчому мітингу Доналдьда Трампа в штаті Пенсільванія. Політика тоді було поранено у вухо. Стрільця ліквідували.

Джерело: NBC News