Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю свою територію.

Президент США Дональд Трамп заявив про це у новому повідомленні, опублікованому сьогодні, 23 вересня, на його сторінці у соцмережі Truth Social.

Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, і побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості, щоб боротися і ВИГРАТИ всю Україну у її первісному вигляді, — зазначив Трамп.

За його словами, відновлення кордонів України, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом «з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО».

Чому б ні? Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій силі знадобилося б менше тижня. Це не робить Росію винятковою. Насправді це робить її схожою на «паперового тигра», — наголосив Трамп.

Трамп також звернув увагу на економічні проблеми, з якими зараз стикаються жителі РФ, зокрема перебоями з бензином, та зауважив, що все більша частина грошей росіян витрачається на боротьбу з Україною, «яка має великий дух і стає тільки сильнішою».

Путін і Росія перебувають у ВЕЛИКИХ економічних труднощах, і зараз саме час діяти Україні, — наголосив Трамп.