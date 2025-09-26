В Одесі затримали 52-річну доцентку університету, фото: СБУ

Жительку Одеси — 52-річну доцентку місцевого університету — взяли під варту без права на заставу за підозрою у шпигунстві (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомили прес-служба СБУ та Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка:

з 2014 року розділяла проросійські ідеологічні погляди та підтримувала зв’язки з людьми, які поширювали антиукраїнську пропаганду. Після початку повномасштабного вторгнення вона погодилася на конфіденційне співробітництво з представником спецслужб рф;

отримувала інструкції для збору розвідувальної інформації — про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони, військових частин, а також персональні дані військовослужбовців. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ;

під виглядом випадкових знайомств втиралася в довіру і вивідувала інформацію. Для прикриття використовувала побутові теми та свою наукову діяльність, оскільки є кандидатом філологічних наук;

спілкуючись з одним українським військовим, влітку схиляла його до співпраці — хотіла, щоб військовий приніс копії бойових документів своєї частини, які б вона передала ворожому агенту.

Зазначається, що в обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші. Фігурантку затримали напередодні її виїзду до Євросоюзу, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона вже мала відповідні квитки на автобус.

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією видання «Думська», затримана б викладала російську мову, працювала в університеті Мечникова.

Джерело: СБУ, Одеська обласна прокуратура, «Думська»