Зеленський розкрив нові успіхи ЗСУ під Добропіллям. Фото: ОП

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 26 вересня провів військову нараду з керівництвом ЗСУ.

Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль й профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли щодо ключових напрямків фронту, а також ситуації в прикордонні. Особливу увагу приділили Добропільській контрнаступальній операції. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Заявляється, що станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 кв. км території, а 187,7 кв. км зачистили від російських диверсійних груп. Росіяни вже втратили майже 3 тис. осіб, і більшість — це безповоротні втрати.

Також були доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях. Детально обговорили хід наших дій загалом на Харківщині та Донеччині, — зазначив президент.

Крім того, в ході сьогоднішньої наради Сирський доповів Зеленському про вчорашнє знищення російського бомбардувальника Су-34 у Запорізькій області, який ворог використовував для ударів по Запоріжжю та інших містах і селах. А президент запевнив, що Україна буде й надалі знищувати військову авіацію РФ у відповідь на удари по мирних містах.

Глава держави додав, що зараз триває робота над додатковим посиленням захисту українського неба.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі ЗСУ заявляли, що захисники за добу відновили контроль над 1,3 кв. км на Добропільському напрямку. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.