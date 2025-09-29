Росія вийшла з Європейської конвенції проти катувань

РФ вийшли з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському поводженню, фото: Алматинская Городская Коллегия Адвокатов

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському поводженню.

Крім цього, денонсовано також і протоколи до Конвенції, підписані Росією у лютому 1996 року у Страсбурзі та ратифіковані у березні 1998 року. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомило видання Meduza.

Європейська конвенція щодо запобігання катуванням була ухвалена Радою Європи у 1987 році. Росія ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом ради.

Наприкінці серпня цього року уряд РФ підготував пропозицію про вихід із конвенції. Закон на розгляд вніс Путін 8 вересня. Держдума РФ схвалила відповідний закон 17 вересня.

У пояснювальній записці до нього говорилося, що рішення про вихід із конвенції пов’язане з тим, що «Рада Європи блокує обрання нового члена від РФ до Європейського комітету з попередження тортур» і з грудня 2023 року Москва не має можливості повноправно брати участь у роботі цього моніторингового механізму.

Європейська конвенція про запобігання тортурам не лише забороняє тортури, а й створює механізм їх запобігання — для контролю існує Європейський комітет із запобігання тортурам, співробітники якого можуть відвідувати закриті установи (ізолятори, в’язниці, психіатричні лікарні) та давати державам рекомендації про те, як покращити ситуацію.

За роки участі Росії в конвенції Комітет відвідав РФ 30 разів (востаннє у 2021 році) та підготував 27 доповідей за підсумками візитів. Опубліковано було лише чотири з них, оскільки для оприлюднення потрібен дозвіл приймаючої країни.

Правозахисники зазначають, що після виходу з Конвенції Росія «більше не буде зобов’язана надавати доступ до місць позбавлення волі міжнародним інспекторам», що призведе до погіршення тюремних умов та «тотальної втрати орієнтирів для розвитку пенітенціарної системи згідно з міжнародними нормами».

Джерело: Meduza