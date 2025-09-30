Під час інциденту у Києві, фото: поліція Києва

Поліцейські затримали керманича Mercedes, який у Києві побив велосипедиста через зауваження щодо зупинки на велодоріжці.

Подія сталася днями на вулиці Межигірській у Подільському районі столиці. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту, — розповіли у поліції. — Велосипедист зробив зауваження водієві, однак, той у відповідь декілька разів вдарив чоловіка у голову, від чого він впав на землю та втратив свідомість.

Зазначається, що після скоєного фігурант відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги й поїхав з місця події. Очевидці повідомили про інцидент поліцію. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Зазначається, що постраждалого — 40-річного киянина — госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У ході розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участі аналітиків кримінального аналізу встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного — ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині, — розповіли у поліції.

Зловмиснику повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.