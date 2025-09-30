Зловмисники ошукували звільнених з полону військових, фото: Офіс генпрокурора

Викрито групу зловмисників, які займалися заволодінням коштами звільнених з полону військовослужбовців ЗСУ.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зловмисники, використовуючи персональні дані потерпілих, телефонували їм, представлялися працівниками банківських установ чи правоохоронних органів, отримували відомості для доступу до онлайн-банкінгу та здійснювали перекази коштів, зняття готівки і придбання товарів.

Загалом задокументовано сім епізодів заволодіння коштами потерпілих на суму понад 970 тис. грн, — розповіли в прокуратурі. — Проведено 7 обшуків, у ході яких вилучено мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти у сумі близько 200 тис. грн в еквіваленті, золоті прикраси та інші речові докази.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та створення злочинної організації (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу).

Двом організаторам — рідним братам — повідомлено про підозру. Їх затримано, готується клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.