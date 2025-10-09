Росія вночі запустила по Україні 112 дронів, Чорноморськ залишився без світла. Фото6

Російська армія завдала масованого удару дронами по Україні.

У ніч на 9 жовтня росіяни запустили 112 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів із Міллерово, Курська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська в Росії. Серед цих дронів було понад 70 «шахедів». Протистояли атаці зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо про знешкодження 87 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. А 22 безпілотники влучили на 12 локаціях.

В Одеській області внаслідок російських атак місто Чорноморськ залишилося без світла. Мер Василь Гуляєв поінформував, що обстріл пошкодив цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах. Інформація про загиблих не надходила, але є постраждалі. У місті розгортають Пункти незламності.

Нагадаємо, 9 жовтня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. У регіоні внаслідок дронової атаки спалахнули масштабні пожежі.

Вогонь охопив два житлові будинки, адміністративну будівлю й автозаправну станцію. Також велика пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.